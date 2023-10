Formula 1 | Gran Premio degli Stati Uniti 2023: gli orari su Sky, NOW e TV8

In arrivo su Sky e in streaming su NOW un altro fine settimana all’insegna dell’adrenalina. Da giovedì 19 a domenica 22 ottobre appuntamento con Formula 1 e MotoGP. Appuntamento con il Gran Premio degli Stati Uniti su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Giovedì si entra subito nel vivo con la conferenza stampa dei piloti, alle 20.30. Alle 23.15, appuntamento con lo speciale “L’Albo dei Sogni”: Alex Albon ha disputato un ottimo 2023, riportando la Williams a buoni livelli. Ma il thailandese, ex compagno di Max Verstappen, non vuole fermarsi e racconta le sue ambizioni a Mara Sangiorgio.

Formato con la Sprint anche a Austin, con le qualifiche in programma venerdì alle 23. Sabato, alle 19.30, la qualifica shootout che sancirà l’ordine di partenza della Gara Sprint delle 24. Domenica la gara sarà in esclusiva live dalle 21, con le telecronache di Carlo Vanzini e Marc Gené e Roberto Chinchero insider ai box. Federica Masolin padrona di casa per gli approfondimenti di pre e post gara, in compagnia di Davide Valsecchi.

Inoltre, nello stesso weekend, sugli stessi canali della Formula Uno, primo storico appuntamento live con la F1 Academy, il campionato femminile nato in questa stagione e che a partire dall’anno prossimo farà parte delle categorie di supporto della F1. Ad Austin si disputa l’ultimo round del 2023 e si assegna il titolo: in corsa per il successo finale la spagnola Marta Garcia, leader del campionato, la svizzera Lena Bühler e Hamda Al Qubaisi degli Emirati Arabi. Weekend ricco con tre gare (due sabato e una domenica), live su Sky già dal venerdì con prove libere e qualifiche. Telecronache di Andrea Sillitti e Alessandra Neri.

ORARI GP STATI UNITI SU SKY

Giovedì 19 ottobre

Ore 20.30: conferenza stampa piloti

Ore 23: Paddock Live Pit Walk

Ore 23.15: L’Albo dei Sogni

Venerdì 20 ottobre

Ore 15.10: F1 Academy – PL 1

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: F1 – prove libere 1

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 20.50: F1 Academy – PL 2

Ore 22.30: Paddock Live

Ore 23: qualifiche F1 (differita su TV8 alle 00.30, replica anche alle 22 di sabato)

Ore 24.15: Paddock Live

Ore 24.25: F1 Academy – qualifiche

Ore 1.15: Conferenza stampa – team principal

Sabato 21 ottobre

Ore 16.40: F1 Academy – First race

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.30: F1 qualifiche shootout (differita su TV8 alle 23.30)

Ore 20.30: Paddock Live

Ore 22.25: F1 Academy – Second race

Ore 23.15: Warm Up

Ore 23.30: Paddock Live

Ore 24: F1 Sprint (differita su TV8 alle 01.30, in replica anche alle 20.15 di domenica)

Ore 24.45: Paddock Live

Domenica 22 ottobre

Ore 16.35: F1 Academy – Third race

Ore 19.30: Paddock Live

Ore 21: F1 gara (differita su TV8 alle 22.30)

Ore 23: Paddock Live

Ore 23.30: Debriefing

Ore 24.30: Race Anatomy