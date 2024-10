Formula 1 | GP Stati Uniti, Verstappen vince una Sprint ricca di azione [RISULTATI]

Formula 1 GP Stati Uniti Sprint – Dopo la pole position ottenuta nella qualifica di ieri pomeriggio, Max Verstappen torna a vincere e si aggiudica il primo posto nella Sprint del Gran Premio degli Stati Uniti, 19ª prova del mondiale 2024 di Formula 1.

L’olandese della Red Bull, con una RB20 aggiornata dalle novità tecniche messe a punto dallo staff guidato da Pierre Wache, è riuscito a evitare problemi per tutta la corsa, conquistando una vittoria che mancava da tempo. Un’iniezione di fiducia che amplia il vantaggio su Lando Norris in classifica e dà slancio alla squadra in vista della gara di domani. Partito dalla pole, il tre volte campione del mondo ha mantenuto la leadership sin dalla prima curva e non ha mai ceduto la posizione fino alla bandiera a scacchi.

Seconda posizione per un ottimo Carlos Sainz, protagonista di numerosi duelli con Charles Leclerc e successivamente con Lando Norris, seguiti a loro volta dai due appena citati e dalle Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. Le Mercedes, veloci e competitive nelle prime fasi, hanno sofferto un consumo eccessivo delle gomme, che le ha fatte rallentare nella parte finale della mini corsa da 19 giri.

Infine, a completare la zona punti, troviamo Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. Più arretrati Sergio Perez e Oscar Piastri, mai davvero incisivi in questa breve gara in Texas. Appuntamento a mezzanotte per la qualifica che definirà l’ordine di partenza della gara principale al Circuit of the Americas.

