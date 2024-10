F1 | Sauber, Bottas e Zhou ancora in ultima fila

Austin – Le due Sauber occuperanno l’ultima fila della griglia nella Sprint Race di Austin. Anche stavolta Valtteri Bottas e Zhou Guanyu non riescono a staccarsi dalla diciannovesima e ventesima posizione. Ancora una volta le sensazioni dei due piloti non rispecchiano i risultati in pista: gli aggiornamenti continuano ad arrivare, il feeling in pista cresce, ma gli avversari restano sempre troppo lontani e inafferrabili. Un momento nero, per il team, che dovrà nuovamente affrontare un weekend difficile.

Bottas: “Dobbiamo trovare stabilità”

“La qualifica sprint è stata davvero difficile oggi, il vento incalzava e ha danneggiato la mia performance. Il risultato finale non è diverso dagli scorsi weekend, ma sembra che il feeling con la vettura sia migliorato: i nuovi aggiornamenti ci avvicinano ai nostri avversari. Dobbiamo, però, trovare stabilità: il piano è quello di affinare la vettura dopo la Sprint, con l’obiettivo di far qualcosa di meglio in qualifica e avere più chance in gara”.

Zhou: “C’è ancora tanto lavoro da fare”

“E’ stata una giornata davvero complicata sin dal mattino, a causa di inconvenienti tecnici che ci hanno tolto del tempo. Ho completato solo pochi giri nelle FP1 e, nei weekend con questo format, non possiamo permetterci di perdere tempo in pista. Sapevo che oggi sarebbe stata dura. Il mio miglior giro è stato cancellato nella qualifica sprint, ma comunque ero mezzo decimo dietro Valtteri: non sarebbe comunque bastato per sganciarmi dall’ultima fila. E’ frustrante sentire di aver estratto il massimo dalla vetture ed esse vicino al tuo compagno di squadra, e poi siamo sempre li in fondo. Questo dimostra che c’è ancora tanto lavoro da fare. Comunque, spero che potremo risolvere i nostri problemi e che il sabato e la domenica vadano meglio”.