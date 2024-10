F1 | Sprint Race Austin, le parole dei protagonisti

Una Sprint Race vissuta da assoluto dominatore. Non c’è altro modo per descrivere la prestazione di Max Verstappen nel sabato di Austin, iniziato come meglio non poteva per l’olandese. L’alfiere della Red Bull, partito dalla pole position ottenuta ieri, ha conservato la prima posizione senza mai essere impensierito dalla concorrenza fino alla bandiera a scacchi. Un risultato che permette al campione del mondo in carica di allungare sul diretto rivale al titolo Lando Norris, con l’inglese della McLaren che ora paga 54 punti di ritardo dalla vetta iridata.

Eppure la gara era iniziata molto bene per Norris, autore di una grande partenza che lo aveva portato in P2. Posizione conservata fino all’inizio dell’ultimo giro, quando un bloccaggio a curva 1 lo ha costretto a perdere la posizione in favore del ferrarista Carlos Sainz. Lo spagnolo è stato senza ombra di dubbio uno dei protagonisti della Sprint di Austin, vincendo non solo la battaglia con Norris ma anche quella interna al box Ferrari con il compagno di squadra Charles Leclerc.

Di seguito le dichiarazioni dei piloti giunti a podio nella Sprint Race di Austin.

MAX VERSTAPPEN (1°)

“Sono molto contento per oggi. Se guardiamo alla gara, anche la Ferrari era veloce. Ma noi finalmente possiamo gareggiare, perché ultimamente nei GP dovevo guardarci le spalle. Ora possiamo fare la nostra gara, abbiamo avuto un buon passo. Specialista nelle Sprint Race (l’olandese ne ha vinte 11 su 16, ndr)? Probabilmente non mi piacciono (scherza Max). Si tratta di un weekend sempre frenetico, devi portare la macchina nella giusta finestra, però nelle ultime Sprint che abbiamo fatto la vettura è sempre stata nella giusta finestra. certamente c’è più pressione nel trovare subito il risultato, però per fortuna sta funzionando per noi”.

CARLOS SAINZ (2°)

“Ho avuto battaglie molto divertenti, è stata una bella Sprint. Abbiamo avuto delle buone battaglie nei primi giri, verso la fine stavo faticando con le gomme, anche Lando soffriva, e ho pensato che se fossi riuscito a entrare in zona DRS avrei avuto la possibilità di arrivare secondo. Siamo riusciti a effettuare il sorpasso a curva 1, sono contento. Se avessi potuto ambire alla vittoria partendo dalla pole? Non abbiamo gestito le gomme, perché ci siamo ritrovati in tante battaglie: per tutta la gara non ci siamo potuti concentrare sulla gestione. malgrado questo il nostro passo è stato buono, questo è incoraggiante per domani. In ogni caso la nostra macchina in qualifica non è nelle condizioni migliori, però cercheremo di qualificarsi più avanti possibile”.

LANDO NORRIS (3°)

“È stata dura, pensavo di poter arrivare secondo ma Carlos ha fatto un buon lavoro. Le mie gomme anteriori erano totalmente finite, per cui non potevo fare molto. Anche difendendomi di più avrei perso la posizione, comunque è un buon bottino di punti e sono contento del terzo posto. Ultimamente ho fatto buone partenze, anche oggi sono partito bene: non potevo fare di più. Però non avevo il passo né per stare con Max né per lottare con le Ferrari”.