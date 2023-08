Formula 1 | GP Olanda, si riparte tra pioggia e possibili record [VIDEO]

Formula 1 GP Olanda – In attesa delle prime libere di domani, Mara Sangiorgio e Roberto Chinchero hanno analizzato i punti principali del prossimo Gran Premio d’Olanda, nuovo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Favorito numero uno alla vigilia ovviamente Max Verstappen, dominatore assoluto di questo campionato e vincitore delle edizioni andate in scena nel 2021 e nel 2022. Forte della competitività della RB19, l’olandese vuole continuare a stupire, soprattutto davanti al pubblico di casa, e cercherà di agguantare a Zandvoort il record di vittorie consecutive attualmente in mano a Sebastian Vettel (nove “staccato” nel 2013).

A fronteggiare il campione olandese ci saranno le solite Aston Martin, Ferrari, Mercedes e McLaren, le quali- realisticamente – si giocheranno le posizioni sul podio e i piazzamenti nobili della classifica. A tenere banco anche le trattative di mercato per il 2024: Haas ha confermato ufficialmente Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg, mentre in molti sono in attesa di conoscere il futuro di Sergio Perez e quello di Lewis Hamilton, simbolo della Mercedes ma ancora senza un contratto firmato per il prossimo anno. Appuntamento a domani per le prime attività in pista a Zandvoort, tracciato complesso e che costringerà i piloti a prestare parecchia attenzione ad ogni chilometro percorso.