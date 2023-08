F1 | Russell, divertimento e relax durante l’ultima pausa estiva [VIDEO]

F1 GP Olanda Russell – Nella classica conferenza stampa di inizio fine settimana, George Russell ha raccontato sommariamente le proprie vacanze di agosto, precisando come questo periodo di lontananza dalle gare sia servito non solo per ricaricare le batterie, ma anche per provare nuovi sport, tra cui quelli acquatici.

Un’esperienza sicuramente divertente ma anche rischiosa, visto che il britannico ha ammesso di aver subito anche un piccolo infortunio durante questi “extra” pista. Per quanto riguarda il proseguo della stagione, invece, Russell ha ribadito gli obiettivi tracciati da Toto Wolff diverse settimane fa, evidenziando come ogni singolo membro del team stia facendo il massimo per garantire alla compagine anglo-tedesca una vittoria – la quale manca dal GP del Brasile dello scorso anno – e una vettura in grado di giocarsela alla pari con la Red Bull, soprattutto in vista del prossimo campionato.