Formula 1 | GP Giappone, Osaka pronta ad affiancarsi a Suzuka come sede della gara

Formula 1 GP Giappone – Nonostante la conferma di Suzuka in calendario fino alla fine della stagione 2019, la città di Osaka non ha alcuna intenzione di rinunciare alla creazione di un proprio GP da affiancare a quello che storicamente si tiene sullo splendido impianto situato nella prefettura di Mie. Secondo quanto dichiarato da Hiroshi Mizohata, presidente dell’Ente del Turismo di Osaka, il progetto messo nero su bianco nelle scorse settimane sta procedendo per la propria strada e l’intenzione comune è quella di portarlo nelle mani di Formula One Group entro la fine dell’anno, così da discutere un’eventuale ingresso per la stagione 2026.

Un cittadino in stile Las Vegas

Osaka, ricordiamo, vorrebbe affiancarsi alla gara che si tiene già da diversi anni a Suzuka, un pò come avviene in Italia (Imola e Monza) e Stati Uniti (Miami, Austin e Las Vegas), con un circuito cittadino che si snoderebbe nel pieno centro della città. Una gara in stile Las Vegas, appunto, probabilmente anche in notturna, che rafforzerebbe il legame che da sempre unisce la Formula 1 con il paese del Sol Levante.

Osaka non rinuncia alla Formula 1

“Non ci sono impatti su di noi. Suzuka è un ottimo esempio ed è qualcosa da rispettare, ma speriamo di poter convivere e prosperare insieme. Non ho alcun desiderio di portare via la F1 da Suzuka. Non abbiamo avuto negoziati specifici con la FOM, ma in contrapposizione al principio generale di avere un GP per paese non posso non notare che Stati Uniti e Itali ospitano due o più GP nell’arco di una stagione. Abbiamo indagato sull’idea di ospitare due gare e siamo giunti alla conclusione che se mettiamo insieme un solido pian e seguiamo i passaggi necessari, la possibilità di tenere l’evento non è zero. “Vorrei procedere con il nostro piano e presentarlo alla FOM nel corso dell’anno”.