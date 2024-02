F1 | Williams, McLaren e Haas impegnate in Bahrain per le rispettive sessioni di filming-day

F1 Test Bahrain – Motori accesi sul tracciato del Sakhir, teatro della prima e unica tre giorni di test pre-season 2024. Tra ieri e oggi Williams, McLaren e Haas hanno portato al debutto le rispettive monoposto, completando senza intoppi i 200 chilometri previsti per le riprese pubblicitarie.

Eyes on the ‘46 👀⚡️ pic.twitter.com/QjsiNGIXbc — Williams Racing (@WilliamsRacing) February 20, 2024

Un’occasione utile non solo per raccogliere foto e video sulla nuova monoposto, ma anche per effettuare un check generale su tutti i sistemi prima del debutto vero e proprio di domani. La VF24 è stata portata in pista da Kevin Magnussen, dopo la sessione di shakedown condotta da Nico Hulkenberg qualche giorno fa, mentre i chilometraggi su FW46 e MCL39 sono stati divisi equamente fra i piloti (Logan Sargeant-Alexander Albon e Lando Norris-Oscar Piastri).

It’s revs up and away he goes! Time for K-Mag to get his first laps in the #VF24 🇧🇭#HaasF1 pic.twitter.com/E7UZ8ryAdc — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) February 19, 2024

Appuntamento a domani mattina per la prima giornata di attività in pista della stagione 2024. F1GrandPrix, ricordiamo, seguirà l’intera tre giorni in maniera integrale con live-timing, commento, foto, interviste e video.