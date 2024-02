Formula 1 | Alonso al veleno: “Poco tempo per allenarci prima della stagione, tutto ciò è ingiusto”

Formula 1 Alonso – In attesa di volare in Bahrain per la prima e unica sessione di test pre-season, Fernando Alonso ha criticato aspramente la scelta di concedere solo tre giornate di test a piloti e squadre, precisando come il tempo a disposizione sul tracciato del Sakhir non basti per completare tutto il lavoro necessario per iniziare al meglio un Campionato del Mondo.

Secondo l’iberico, la configurazione a tre giorni non aiuta la divisione del lavoro all’interno della squadra e concede un margine di errore troppo ridotto, soprattutto in una fase delicata della stagione come quella della pre-season. Una condizione non più accettabile e che dovrebbe spingere tutte le parti in causa a valutare un impegno ai test con due vetture piuttosto che con una sola.

Alonso ritiene ingiusto il poco tempo a disposizione

“Ho pensato tutto l’inverno a quanto sia ingiusto avere a disposizione solo un giorno e mezzo di test per prepararci per un campionato del mondo. Quando programmi l’attività in tre giorni non puoi dividere correttamente le ore di attività fra i piloti. Inoltre non capisco perché non andiamo con due macchine. Siamo già in Bahrain, sede del primo GP della stagione, l’altro in programma la settimana successiva al test. Mi sembra tutto così stupido”.