Formula 1 | GP Cina, seconda fila per la McLaren di Lando Norris

Dopo una Sprint Race obiettivamente scadente per via di una partenza nella quale si è assunto tutte le colpe per l’errore commesso, Lando Norris si riscatta e conquista la quarta posizione nelle qualifiche del Gran Premio della Cina. Il pilota inglese ha dimostrato come la McLaren si sia trovata molto bene su questo tracciato, andando controcorrente rispetto alle dichiarazioni di qualche giorno fa. Pre tattica? Non lo sapremo mai, ma intanto la MCL38, quantomeno in qualifica, si sta ben comportando. Adesso testa alla gara, e soprattutto occhio agli errori, perché abbiamo visto anche nella Sprint di oggi come ogni piccolo dettaglio possa fare la differenza nel bene e nel male.

“Penso che sia stata una buona qualifica per noi – ha detto Norris. Forse anche il terzo posto sarebbe stato possibile, ma dobbiamo essere soddisfatti della nostra prestazione. A volte riesci, altre volte no, succede in queste sessioni dove i margini sono molto ristretti. Domani avremo un’altra buona posizione di partenza, quindi sono contento di quanto fatto oggi, ma la vera sfida sarà domani. Dobbiamo fare del nostro meglio stasera, prepararci al meglio per la gara principale e ottenere dei punti importanti per tutta la squadra”.