Formula 1 | GP Cina: McLaren, Piastri preoccupato del passo gara

Può essere soddisfatto Oscar Piastri della quinta posizione conquistata nelle qualifiche del Gran Premio della Cina. Dopo una Sprint Race anonima, il pilota della McLaren si è parzialmente riscattato, piazzando la sua MCL38 davanti alle due Ferrari di Leclerc e Sainz, i quali domani saranno più determinati che mai ad attaccare le due vetture del team di Woking. Lo stesso australiano infatti ammette come il passo gara non sia del tutto promettente, un po’ come pronosticato nei giorni che hanno preceduto il weekend.

“Sono felice della quinta posizione – ha detto Piastri. Penso che l’ultimo giro della Q3 sia stato piuttosto buono. Un paio di curve erano un po’ sconnesse, ma questa è la natura della bestia da queste parti. Domani partiremo da una buona posizione, saremo in grado di lottare per una buona dose di punti, quindi vedremo cosa riusciremo a conquistare. Faremo del nostro meglio per rimanere in quella zona, il che potrebbe essere complicato dato che il nostro ritmo di gara non è proprio ottimale, come abbiamo visto nella Sprint questa mattina, ma daremo il massimo”.