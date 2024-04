F1 | Mercedes, Wolff: “Sappiamo di aver over-performato nella Sprint Race”

La (magra) consolazione di questo sabato per la Mercedes sta tutta nel secondo posto di Lewis Hamilton nella Sprint Race di questa mattina. Dopodiché, le due W15 sono tornate un po’ sulla terra: Russell, dopo una mini rimonta montando le gomme soft non è riuscito a fare meglio dell’ottava posizione in qualifica, e domani scatterà quindi dalla quarta fila. E’ andata molto peggio al sette volte campione del mondo, fuori in Q1 per un errore in curva 14 e dopo un cambio di set-up che non ha in alcun modo aiutato il campione inglese, il quale sarà chiamato a una difficile scalata nella gara di domani mattina (partenza ore 9 in Italia).

“Il secondo posto nella Sprint è stato un buon risultato – ammette Toto Wolff, team principal della Mercedes. Lewis ha fatto un’ottima partenza, e questo ci ha aperto la possibilità per un buon finale. Con George, la gomma soft è stata un po’ un esperimento che volevamo provare: ha resistito meglio del previsto e questo apre più possibilità strategiche per domenica. Alla fine, sappiamo di aver over-performato, abbiamo quindi deciso di apportare alcune importanti modifiche al set-up prima delle qualifiche per cercare di migliorare le prestazioni della vettura a nelle curve bassa velocità. I piloti hanno scelto di andare in direzioni piuttosto diverse per supportare il nostro processo di apprendimento, ma evidentemente non ha funzionato”.

“Lewis sarebbe comodamente entrato in Q2 senza un bloccaggio alla curva 14 e che gli è costato più di mezzo secondo. George è riuscito a raggiungere la Q3 senza problemi, ma aveva a disposizione solo un set di gomme nuove. Ha fatto segnare il suo giro più veloce della sessione, ma come due settimane fa a Suzuka, era in fondo ad un gruppo serrato dove un paio di decimi equivalgono a quattro o cinque posizioni in griglia. Ora dobbiamo concentrarci sulle gare, recuperare forte domani e andare avanti con entrambe le vetture.