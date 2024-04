F1 | Red Bull, Marko soddisfatto delle prestazioni di Perez

Sempre a podio tranne nell’appuntamento di Melbourne, dove però è stato l’unico pilota a portare a traguardo la Red Bull. Quello che ha visto protagonista Sergio Perez è stato un ottimo inizio di stagione dopo le difficoltà riscontrate lo scorso anno, dove però è riuscito a conservare il secondo posto nel Mondiale piloti difendendosi dagli attacchi finali di Lewis Hamilton.

Le prestazioni attuali di Perez parrebbero avvicinarlo al rinnovo con Red Bull, dove il messicano ha il contratto in scadenza al termine del campionato. Sullo stato di forma mostrato in pista da Checo ne ha discusso Helmut Marko, con lo storico consulente della scuderia di Milton Keynes che ha sottolineato come il messicano stia facendo molto bene. Attualmente Perez è secondo nel Mondiale piloti, distante 25 lunghezze dal leader nonché compagno di squadra Max Verstappen.

“Il secondo posto di Checo dimostra che quest’anno è la sua stagione più forte fino ad oggi – ha dichiarato Marko ai microfoni di Servus TV – Questo è ovviamente molto importante per il futuro. Vuoi sempre avere le persone migliori nella squadra, ma le prestazioni di Checo e l’armonia all’interno del team sono quelli giusti”.

L’austriaco ha poi aggiunto: “Si può lavorare più facilmente perché i dati si possono comparare. Quindi al momento molto o quasi tutto parla a favore di Checo”.