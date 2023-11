F1 | Norris poco aggressivo, ma ormai stabilmente al vertice: il punto [VIDEO]

F1 Sprint GP Brasile Norris – Nonostante la poca aggressività al via, Davide Valsecchi ha lodato le performance mostrate da Lando Norris al volante della competitiva MCL60, precisando come l’inglese – grazie alla crescita mostrata dalla squadra dal GP d’Austria ad oggi – sia riuscito a ritagliarsi un posto nelle zone di vertice della classifica.

Rispetto al compagno di squadra Oscar Piastri, Lando si sta rivelando un pilota continuo e in grado di battagliare stabilmente per le posizioni sul podio. Un aspetto importante, confermato anche nella Sprint di ieri, che ha aiutato la scuderia inglese a completare brillantemente la rincorsa su Aston Martin per il quarto posto nel mondiale Costruttori. Appuntamento alle 18.00 di questa sera, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la partenza della gara e vera e propria sul tracciato di Interlagos.