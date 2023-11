Formula 1 | GP Brasile, gli highlights della Sprint [VIDEO]

Formula 1 Sprint GP Brasile – Vi riportiamo gli highlights della Sprint valida per il Gran Premio del Brasile, terzultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Grazie ad un ottimo stacco frizione al via, Max Verstappen è riuscito a sopravanzare Lando Norris in curva 1, conquistando l’ennesimo trionfo nelle gare “brevi” del sabato.

L’olandese si è lasciato alle spalle l’inglese della McLaren, autore comunque di un ottimo passo gara con le gomme soft, e l’altra Red Bull di Sergio Perez, tornato sul podio dopo una serie di risultati poco felici. Una condizione che potrà aiutarlo in vista della corsa di questa sera, quando dovrà risalire la classifica dalla nona piazza.

Quarta posizione per George Russell, seguito da Charles Leclerc, Yuki Tsunoda, Lewis Hamilton – crollato sul finale a causa del consumo elevato delle proprie soft – e Carlos Sainz, ultimo a conquistare un piazzamento in zona punti. Da notare la bella difesa dello spagnolo nei confronti di Daniel Ricciardo. Appuntamento alle 18.00 di questa sera, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la partenza della gara e vera e propria sul tracciato di Interlagos.