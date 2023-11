Formula 1 | Williams, indicazioni positive dalla Sprint di Interlagos

Formula 1 GP Brasile Williams – Sensazioni contrastanti per la Williams al termine della Sprint valida per il Gran Premio del Brasile, terzultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Nonostante il piazzamento fuori dalla zona punti ottenuto da Alexander Albon e Logan Sargeant, rispettivamente 15° e 20°, i due piloti sono riusciti a mostrare un buon passo gara con la FW45, aspetto che dovrebbe aiutarli a rimontare nella gara “lunga” in programma questa sera con diretta dalle 18.00 su Sky Sport F1 HD e NowTV.

“La Sprint è stata piuttosto discreta per la nostra squadra”, ha affermato il pilota thailandese. “Nonostante fossimo nelle retrovie, il ritmo è stato ragionevole. Il degrado è stato enorme e le sensazioni di guida sono state orribili, ma alla fine è una situazione similare per tutti. Potevamo puntare su un composto più duro, però le sensazioni con le medie e con le hard non sono buone. La soft è l’unica che garantisce un buon grip ed è qualcosa che complica e non poco le scelte in vista della corsa. La strategia sarà interessante perchè dipenderà dall’analisi dei dati raccolti nel corso della Sprint. Vedremo, speriamo di concludere un buon week-end”.

Qui invece le parole di Sargeant: “Come in tutte le gare Sprint abbiamo raccolto ciò che potevamo. Abbiamo sicuramente imparato tanto in vista della corsa domenicale, ma non potevamo prenderci troppo rischi. Alla fine è stato frustrante, perchè siamo rimasti bloccati in un treno di vetture tutte con DRS, e questo ci ha sicuramente penalizzato. Con aria pulita avrei potuto fare qualcosa di più, ma pazienza. Come team dobbiamo lavorare sulle lacune mostrate oggi e trovare la giusta strada da seguire. Non è stato un week-end semplice, almeno fino ad oggi, ma domenica le temperature dovrebbero essere più basse e questo potrebbe aiutarci. Abbiamo 71 giri per sfruttare il nostro passo e per guadagnare quante più posizioni possibili”.