Formula 1 | Verstappen brucia Norris al via, la partenza della Sprint in Brasile [VIDEO]

Formula 1 GP Brasile Sprint – Vi riportiamo la partenza e il primo giro della Sprint valida per il Gran Premio del Brasile, terzultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Grazie ad un ottimo stacco frizione, Max Verstappen è riuscito a sopravanzare già in curva 1 il pole man di ieri, Lando Norris, gestendo poi alla grandissima i 27 giri della corsa breve andata in scena ieri sera.

Gran bagarre anche alle spalle dell’olandese, grazie alla battaglia tra lo stesso Norris e George Russell, inizialmente salito in seconda piazza, e nelle zone centrali dello schieramento. Appuntamento alle 18.00 di questa sera, in diretta su Sky Sport F1 HD e NowTV, per la partenza della gara e vera e propria sul tracciato di Interlagos.