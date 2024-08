Formula 1 | Genè approva il passaggio di Sainz in Williams

Formula 1 Genè Williams – Marc Genè concorda sulla scelta presa da Carlos Sainz per la stagione 2025 di Formula 1. Secondo il talent di Sky Sport F1 HD, nonché personaggio di spicco all’interno dell’ambiente Ferrari, l’approdo in Williams garantirà all’attuale portacolori della Rossa non solo una squadra in rapida ascesa, grazie soprattutto alla leadership di James Vowles e ai tanti investimenti messi sul tavolo nell’ultimo periodo, ma anche in grado di vantare una gloriosa storia all’interno del Circus. Qualcosa che l’ex Renault e McLaren potrà sfruttare anche in ottica 2026, quando entreranno in scena i nuovi regolamenti tecnici e aerodinamici. Williams, ricordiamo, potrà contare sulla power unit della Mercedes, ovvero una di quelle che potrebbe fare una grande differenza all’interno dello schieramento di partenza.

Genè e il passaggio di Sainz in Williams

“Carlos sarà una risorsa eccezionale, un vero lusso per la Williams. Con lui fanno un acquisto straordinario. Credo inoltre che il DNA instillato da Frank Williams e Patrick Head sia un DNA vincente. Inoltre, c’è James Vowles, una persona ambiziosa proveniente dalla Mercedes, che sa cosa significa raggiungere il successo. Ha le idee chiare e rappresenta la scelta più logica per Carlos, poiché può offrirgli risultati più immediati e un motore competitivo. L’arrivo di Binotto in Audi mi aveva fatto riflettere, dato il loro ottimo rapporto, ma il progetto Williams è decisamente più maturo.”