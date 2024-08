F1 | McLaren, Piastri: “Il regolamento 2026 è una prospettiva interessante”

Tra poco più di un anno la Formula 1 sarà protagonista dell’ennesimo cambio regolamentare della propria storia recente con l’introduzione del nuovo cambio regolamentare, che porterà nel Circus delle innovative power unit. Oscar Piastri, discutendo delle future modifiche regolamentari, ha esternato tutto il suo gradimento per queste sfida che attende la categoria regina dell’automobilismo.

Il 2024 si sta rivelando un ottimo anno per Piastri, così come per la stessa McLaren. Una stagione che ha portato l’australiano ad ottenere prestazioni costanti al vertice, tra le quali figura la vittoria – la prima in carriera – ottenuta a luglio sul tracciato dell’Hungaroring.

“È una prospettiva entusiasmante – ha dichiarato Piastri, intervistato da Forbes.com – I cambiamenti al motore, che avverranno nel 2026, possono portare differenze in griglia. Quindi ci sarà un ampio margine di miglioramento per i team nel tempo”.

L’australiano, continuando con la propria analisi sulle future normative regolamentari, ha detto: “La storia ha dimostrato che di solito c’è un team che inizialmente parte meglio degli altri. Non sarebbe una grande sorpresa vedere se un team in un certo senso ne esce vincitore nel 2026. Speriamo di essere noi. Ma aspettiamo e vediamo”.