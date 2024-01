Ferrari | Maya Weug con Prema in F1 Academy

Maya Weug è pronta a scendere in pista nella seconda stagione del campionato F1 Academy con il team Prema Racing. La ragazza nata in Spagna 19 anni fa, ma di passaporto olandese e belga, è entrata nella Scuderia Ferrari Driver Academy nel 2021 e lo scorso anno si è fatta onore nel campionato europeo di Formula Regional.

Precoce. Maya ha iniziato a gareggiare all’età di sette anni iniziando una carriera di successo nei kart e facendo il proprio debutto nelle monoposto dopo aver vinto il programma Girls on Track – Rising Stars organizzato dalla FIA Women in Motorsport Commission in collaborazione con il programma giovani di Maranello che l’ha poi accolta in squadra.

“Sono davvero entusiasta di tornare in pista in questa stagione – ha detto Maya. Sono sicura che sarà un’esperienza interessante poter lavorare con un team prestigioso come Prema. È un grande onore per me rappresentare anche quest’anno la Ferrari e specialmente poterlo fare in una piattaforma interessante come la F1 Academy. Ora mi concentrerò sul lavorare sodo con la Scuderia Ferrari Driver Academy e Prema per preparare la stagione nel miglior modo possibile con l’obiettivo di viverla da protagonista”.