Formula 1 | Ferrari, Vasseur: “Stabilità e pazienza sono la strategia vincente”

Formula 1 Ferrari Vasseur – In attesa di tornare in pista per il prossimo Gran Premio d’Olanda, 13° appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Frederic Vasseur ha parlato della strada che la Ferrari dovrà seguire per ritrovare il successo, evidenziando come la pazienza e la stabilità, soprattutto umana, saranno chiavi importanti per il raggiungimento degli obiettivi che la squadra si è posta nel medio e lungo periodo.

Al contrario di quanto avvenuto in passato, il manager francese vuole evitare pesanti ribaltoni che finirebbero per movimentare l’atmosfera all’interno della factory e minare le piccole stabilità che giorno dopo giorno si creano tra i vari reparti. Ferrari, ricordiamo, ufficializzerà a breve la nuova struttura tecnica che dovrebbe far riferimento a Loic Serra e non ad Adrian Newey, ormai sempre più vicino a firmare con l’Aston Martin.

Vasseur e il percorso della Ferrari verso la vittoria

“Non esiste una soluzione rapida nel nostro lavoro; ci vuole tempo. È importante sottolineare che il processo di reclutamento è lungo e complesso. Prima di tutto, dobbiamo identificare le nostre esigenze specifiche e poi scegliere la persona più adatta per il ruolo. Questo processo può richiedere diversi mesi. Inoltre, è possibile che la persona scelta abbia già un contratto altrove, il che comporta ulteriori attese. Cambiare frequentemente non porta risultati. Le storie di successo in Formula 1 sono costruite sulla stabilità. Un ottimo esempio è Jean Todt, che ha affrontato anni difficili prima di raggiungere la vittoria, ma una volta raggiunto, il successo è durato a lungo”.