F1 | Ferrari, Robert Shwartzman in pista nelle FP1 di Zandvoort

Robert Shwartzman sarà al volante della Ferrari SF-23 nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Olanda, appuntamento che nel weekend aprirà la seconda metà del Mondiale 2023 di Formula 1. Una scelta, come sottolineato dal team principal del Cavallino Frederic Vasseur, per certi versi obbligata vedendo la tipologia delle successive gare che compongono il calendario. Shwartzman scenderà in pista nelle FP1 di Zandvoort prendendo il posto di Carlos Sainz.

“Non c’era molta scelta, visto che non si può fare a Singapore, Giappone e Las Vegas, e ci sono anche degli eventi sprint in Qatar, e delle gare con allocazioni di pneumatici diverse – ha dichiarato Vasseur, come riportato da Formu1a.uno – Perché non facciamo girare i nostri piloti di F2? Perché devono concentrarsi sul campionato, proveremo a dargli opportunità di fare test sulla vettura 2021 o qualcosa altro prima della fine della stagione. Ma voglio spingerli a concentrarsi sulla F2”.