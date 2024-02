Formula 1 | Ferrari, Vasseur parla dell’ingaggio di Hamilton

Gli occhi del mondo della Formula 1 erano tutti puntati sulla nuova SF-24, la vettura costruita dalla Ferrari per la prossima stagione. La Rossa ha però già chiuso per avere in squadra il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton a partire dal 2025, ed è inevitabile che qualcuno possa già pensare a questo ingaggio, definito da molti come il colpo del secolo. Frederic Vasseur, team principal della Scuderia di Maranello è intervenuto su Sky dopo la presentazione della monoposto, parlando anche del britannico, ma confidando in Sainz e nella sua indubbia professionalità.

Vasseur: “Sainz non mi preoccupa”

“Non sono preoccupato perché Carlos è un pilota molto professionale – ha ammesso il manager francese. Ha fatto molto bene con noi negli ultimi anni e probabilmente è stato un fattore chiave per il recupero nel 2023. Sono sicuro che spingerà fino all’ultimo giro dell’ultima curva del 2024. Io spingerò per lui fino alla fine, c’è un rapporto di fiducia reciproca e credo che non si possa andare con il freno tirato quando si corre con la Ferrari, lui lo sa bene”.

“Hamilton una grande opportunità per la Ferrari”

“Lewis è un’enorme opportunità per la Ferrari, senza dubbio, ma stiamo parlando del 2025. Ora, la cosa più importante è concentrarci sulla prossima stagione, quella che sta per iniziare. Abbiamo deciso di annunciare Hamilton così presto per evitare distrazioni nel corso dell’anno e focalizzarci su questo campionato, sappiamo cosa c’è in gioco. Chi ha convinto chi? E’ come un matrimonio: entrambe le parti devono essere convinte! Sulla Red Bull, nessuno può prevedere come andrà la stagione, dobbiamo semplicemente concentrarci su noi stessi migliorando i punti deboli, ma è un processo senza fine, se parti bene o male, non puoi dire che sarà così anche per il resto della stagione”.