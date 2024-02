Formula 1 | Sainz: “Quando diventi pilota Ferrari lo sei per sempre”

Prime parole di Carlos Sainz dopo la presentazione della nuova SF-24, la vettura che la Ferrari ha progettato e costruito a Maranello per affrontare il prossimo mondiale di Formula 1. Il pilota spagnolo è alla sua ultima stagione con la Rossa, e sono al vaglio tutte le proposte arrivategli, ne sapremo di più nei prossimi mesi. Adesso tutta la concentrazione è verso il campionato, ormai ai nastri di partenza, sperando che le prestazioni della nuova monoposto consentano ai due Carletti di poter competere per le posizioni importanti gara dopo gara.

Sainz: “Tante opzioni per il futuro”

“Mi sento fortunato ad essere ancora in Ferrari – ha detto Sainz a Sky. Spero di avere una stagione forte, vincente, è quello che aspettiamo tutto. Sul futuro, ho bisogno di tempo per pensare e capire dove andare. Le opzioni sono tante, ma una volta che diventi pilota Ferrari lo sei per sempre, così come vittorie e pole position, è positivo avere questo bagaglio di esperienza quando vuoi andare da un’altra parte. Adesso devo prendermi del tempo per vedere le opzioni per il mio futuro ideale. Quello che voglio, dopo aver conquistato podi e vittorie con la Ferrari è quello di vincere il mondiale, ma sono consapevole del fatto che sarà un obiettivo molto duro vista la forza della Red Bull, ma voglio anche divertirmi, l’anno scorso è stato difficile, mentre ora voglio una macchina in grado di fare dei sorpassi piuttosto che difendermi dagli attacchi degli altri”.