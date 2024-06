Formula 1 | Ferrari, Vasseur: “Da Elkann segnali positivi, ma come squadra non vogliamo accontentarci”

Formula 1 Ferrari Vasseur – In attesa di volare a Montreal per il prossimo Gran Premio d’Austalia, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1, Frederic Vasseur è tornato a parlare del lavoro di sviluppo che sta portando avanti la Ferrari sul pacchetto SF-24, sottolineando come la squadra non debba accontentarsi dei risultati ottenuti fino ad oggi.

Il Team Principal del Cavallino Rampante, infatti, intende proseguire sulla strada tracciata ad inizio anno, proseguendo un lavoro di perfezionamento che sta riguardando ogni area: dalla strategia ai pit stop, passando all’aerodinamica alla produzione delle singole aree. Un lavoro combinato che deve portando la compagine italiana a battagliare stabilmente con Red Bull e McLaren per le posizioni di vertice della classifica.

Vasseur sprona la Ferrari a migliorare

“John Elkann a Monte Carlo era più che felice e in definitiva entusiasta dell’intera situazione. Ha dato un feedback molto positivo e come squadra non possiamo che essere soddisfatti del lavoro che stiamo portando avanti. Ad ogni modo non possiamo accontentarci e vogliamo migliorare ogni area: dai pit stop alla strategia, passando per lo sviluppo alla produzione delle singole aree. Dobbiamo spingere di più in gara. Voglio vedere questo tipo di mentalità e dinamicità, poi i risultati così arriveranno”.