Ferrari | La SF-24 completa a Fiorano la sessione di filming day con Leclerc e Sainz

Nella giornata di ieri la Ferrari è tornata in pista con Leclerc e Sainz per la sessione di filming day prevista subito dopo il lancio e lo shakedown della monoposto. Circa 24 ore dopo la presentazione della nuova SF-24, i due piloti titolari sono tornati sul tracciato di proprietà della Scuderia di Maranello per le riprese commerciali, ma ricordiamo che da questa stagione non saranno più 100 i chilometri a disposizione, bensì il doppio, e questo sicuramente aiuta squadre e piloti a capire meglio alcuni comportamenti della vettura in vista dei test ufficiali in Bahrain della prossima settimana, seguiti subito dalle prime due gare della stagione.

Ferrari SF-24, vettura rivoluzionata

Così come nel giorno della “nascita” della monoposto, anche ieri sul ponte di Fiorano presenti tantissimi tifosi, vogliosi di rivedere finalmente la Ferrari competere con la Red Bull e gli altri top team per la conquista di gare e campionati. Sarà l’anno buono? Gli appassionati della Rossa lo sperano, e nel frattempo hanno potuto ammirare da vicino una monoposto rivoluzionata quasi per intero, sia dal punto di vista del telaio che dell’aerodinamica, mantenendo comunque una propria filosofia, senza la necessità di copiare gli avversari per filo e per segno.