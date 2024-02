Ferrari | SF24: primi chilometri a Fiorano [VIDEO]

Ferrari SF24 – Questa mattina è stata presentata la Ferrari SF24 con la quale gareggeranno in questa stagione Charles Leclerc e Carlos Sainz al suo ultimo anno a Maranello (verrà sostituito da Lewis Hamilton, ndr). Contrariamente agli anni scorsi, la presentazione è stata molto minimal con solo un video di presentazione ma fin da subito i tifosi presenti a Fiorano hanno potuto vedere la SF24 in pista con Carlos Sainz. Successivamente è stato Charles Leclerc a mettersi al volante della Ferrari. Tra oggi e domani si prevede una sessione di filming day di 200 km, sempre sul circuito di Fiorano. La prossima settimana, dal 21 al 23 tutti in pista per la tre giorni di test in Bahrain che ospiterà anche il primo Gran Premio della stagione dal 29 febbraio al 2 marzo (si correrà di sabato in osservanza del Ramadan).