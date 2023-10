Formula 1 | Ferrari, Leclerc pazzesco ad Austin: pole position numero 21 della sua carriera

Charles Leclerc è stato pazzesco nel corso delle qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti. Ad Austin, il pilota della Ferrari ha piazzato la terza pole position della sua stagione, la ventunesima della carriera, con un giro mostruoso in Q3, con il buon Max Verstappen che non è stato in grado di battere se non dopo aver violato i track limits. Questo vuol dire che il monegasco scatterà davanti a tutti nella gara di domenica. I long run sono un’incognita per tutti, visto che il format della Sprint Race, di fatto, non permette a piloti e team di provare, e la giornata di sabato dedicata proprio alla mini gara, con tanto di qualifiche annesse, ci darà un’idea un po’ più chiara sui valori in pista, ma al di là di questo, Charles è determinato e proverà a vincere la prima gara di questa tormentata stagione della Ferrari.

“Sono molto contento, perché in questa stagione non mi sono sentito particolarmente a mio agio con la macchina – ha ammesso Leclerc a Sky. Abbiamo lavorato tantissimo, specialmente all’inizio della seconda parte di questo campionato, quando siamo riusciti a capire molte più cose di questa vettura, e questo ha aiutato il mio stile di guida. Sono contento, stiamo facendo dei passi in avanti, certo, non dobbiamo tirare delle facili conclusioni dopo la qualifica, è tutto bello ma dobbiamo vedere come andrà domenica, ma farò di tutto per provare a vincere”.