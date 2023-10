Formula 1 | Alpine, soddisfazione per Gasly e Ocon dopo le qualifiche di Austin

Formula 1 GP Stati Uniti Qualifiche Alpine – Moderata soddisfazione per Pierre Gasly ed Esteban Ocon al termine della sessione di qualifiche valide per il Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. nonostante il format Sprint e il poco tempo a disposizione nelle libere, la compagine francese è riuscita a mettere a punto la A523 fin dalle prime tornate in posta, ottenendo dei riscontri importanti in vista del proseguo di questo fine settimana in terra texana. Gasly, ricordiamo, scatterà dalla settima piazza davanti al compagno di squadra Ocon.

“Probabilmente oggi c’era qualcosa di più sul tavolo, ma alla fine siamo riusciti a strappare una buona posizione per la gara di domenica”, ha affermato Ocon. “Speriamo di poter lottare per la zona punti. La giornata di quest’oggi è cominciata con una prima sessione di libere abbastanza intensa ma che ci ha permesso di portare a termine scena problemi il nostro lavoro. Siamo riusciti a focalizzarci subito sulle qualifiche, svolgendo un ottimo lavoro. La gestione della sessione fino alla Q3 si è rivelata ottima. Adesso il focus si sposterà sulla Shoot-Out e sulla Sprint di domani, dove verranno messi in palio dei punti. Sarà importante portarci questo slancio anche domani”.

Qui invece le impressioni di Gasly: “E’ stata una buona qualifica e si è trattata della seconda apparizione in Q3 dopo quella di Losail. Sono veramente contendo della prestazione che abbiamo mostrato e del comportamento della vettura. E’ qualcosa di molto importante in un fine settimana che comprende la Sprint e una sola sessione di libere. Abbiamo apportato alcuni cambiamenti tra libere e qualifiche che ci hanno permesso di compiere uno step in avanti. I distacchi si sono rivelati molto ristretti, ma ritengo di aver dato tutto in Q3. Domani avremo la Sprint e cercheremo di fare di più”.