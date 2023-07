Formula 1 | Ferrari, Leclerc e Sainz montano una nuova MGU-K

Continua senza sosta il lavoro in casa Ferrari per cercare di recuperare nei confronti degli avversari. A Silverstone sono presenti degli aggiornamenti sulla SF-23, a dimostrazione di come, nonostante i netti miglioramenti delle ultime settimane, a Maranello si stia continuando a spingere senza sosta per rimettere la monoposto nella direzione giusta. Novità non soltanto dal punto di vista aerodinamico, ma anche su quello tecnico: infatti sulle due vetture di Leclerc e Sainz sono state montate nel sabato di Silverstone delle MGU-K nuove di zecca, giunte alla terza unità sulle quattro disponibili prima di incombere in penalità. Chiaramente la Ferrari visti i tanti problemi di affidabilità dimostrati a inizio stagione, ha lavorato anche sotto questo punto di vista, e adesso la rotazione sembra essere più coerente con l’andare del campionato.



