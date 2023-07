F1 | Red Bull, Verstappen: “Una giornata molto positiva malgrado qualifiche frenetiche”

Anche a Silverstone la pole position porta la firma di Max Verstappen. Non c’è stata storia neanche nelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, con l’alfiere della Red Bull che ha fatto segnare il miglior tempo. Non è stata però una passeggiata per l’olandese che ha dovuto stampare la prestazione che gli è valse la partenza al palo nell’ultimo e decisivo tentativo, dove ha avuto la meglio nei confronti dell’idolo di casa – insieme a Lewis Hamilton – Lando Norris.

“Sono state qualifiche pazze, frenetiche – ha dichiarato Verstappen, intervistato al termine delle prove ufficiali – La pista era scivolosa in alcuni punti, ma siamo riusciti a fare i nostri giri. Poi nel Q3 sono stato sorpreso di vedere le McLaren accanto a noi. Sono contento di essere in pole”.

Verstappen, completando la propria disamina, ha aggiunto: “Soprattutto in Q1 e Q2 c’erano molte parti umide in pista ed è stato difficile, eravamo molto al limite. Sapevano di avere una macchina veloce, dunque non abbiamo spinto al 100%. Mentre nel Q3 attacchi e per quello che il gap si è ampliato. Anche se non è un vantaggio così ampio, ma è una giornata molto positiva per noi e guardiamo con ottimo a domani”.