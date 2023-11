Formula 1 | Ferrari, l’analisi delle ali anteriori a Las Vegas [VIDEO]

Formula 1 GP Las Vegas Ferrari – Durante la diretta della prima sessione di prove libere valide per il Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1, Matteo Bobbi ha analizzato le ali anteriori portate dalla Rossa in Nevada, precisando come i tecnici abbiano tra le scelte una configurazione più carica – installata in vettura questa mattina – e una mediamente carica. Due soluzioni che verrano confrontate nel corso della giornata, probabilmente solo da Charles Leclerc visto lo scontro di Carlos Sainz con un tombino nelle FP1, per decretare quale strada seguire in ottica qualifiche e gara.