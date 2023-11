Formula 1 | Sainz impatta contro un tombino a Las Vegas: l’episodio nelle prime libere [VIDEO]

Formula 1 GP Las Vegas Sainz – Ritorno amaro per Las Vegas nel mondiale di Formula 1. Nella prima sessione di libere andate in scena questa mattina, Carlos Sainz ha centrato in piena corsa un tombino lungo il rettilineo che porta da curva 9 a 10, aspetto che non ha solo danneggiato in maniera quasi irreparabile la sua vettura (Ferrari dovrà sostituire telaio, motore e batterie), ma anche stoppato l’intera attività in pista (le FP1 sono durate appena dieci minuti e le libere 2, per tutte le verifiche del caso, partiranno solo alle 11 italiane). Un inizio zoppicante e ovviamente imprevisto che costringerà squadre e piloti a loro supplementare in questa prima giornata di attività in pista sulla “Strip”.