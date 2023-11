F1 | Sainz, oltre al danno arriva la beffa: penalità in griglia per la sostituzione della batteria

F1 GP Las Vegas Sainz – Oltre al danno, arriva anche la beffa per Carlos Sainz nella prima giornata di libere valide per il Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1.

Nonostante la deroga chiesta per “causa di forza maggiore” (la terza batteria stagionale montata sulla SF-23 è stata danneggiata da un problema legato al tracciato, non per affidabilità), la Federazione non ha permesso alla Rossa la sostituzione del componente senza incorrere in penalità, aspetto costringerà lo spagnolo a scontare dieci posizioni sulla griglia di domenica.

Una situazione grottesca che coinvolge non solo la Ferrari, ma anche la credibilità stessa di questo sport, la quale sta venendo messa a dura prova in questa prima giornata di attività in Nevada. La sessione del pomeriggio, ricordiamo, dopo diversi slittamenti dovrebbe scattare alle 11.30 italiane (2.30 locali), ma non vanno esclusi ulteriori ritardi per i lavori necessari sul manto stradale.