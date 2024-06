Formula 1 | Ferrari e McLaren a caccia, Marko: “Red Bull non è più la favorita”

Formula 1 Marko Red Bull – Parole forti da parte di Helmut Marko alla vigilia del prossimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. In un’intervista concessa alla testata Kronen Zeitung, l’austriaco ha offerto una panoramica sull’equilibrio tra Red Bull, Ferrari e McLaren, sottolineando come la prima, ad oggi, non sia più la favorita per la conquista del gradino più alto del podio.

Secondo il consulente della Casa austriaca, i rivali sono riusciti a migliorare i concetti di base offerti dalla precedente RB19 e dall’attuale RB20, aspetto che ha garantito alle rispettive vetture un livello di performance di assoluto spessore. Una situazione non felice che dovrà spingere ogni membro della scuderia Campione del Mondo a lottare per confermare i titoli mondiali ottenuti negli ultimi due anni. Red Bull, ricordiamo, nelle ultime tre gare è riuscita ad affermarsi con Max Verstappen solo ad Imola, tra l’altro al termine di una domenica estremamente tirata con Lando Norris.

Marko sulla sfida tra Red Bull, Ferrari e McLaren

“E’ evidente che abbiamo perso il dominio delle prime tre gare, visto che la concorrenza si è messa al passo. D’altronde siamo al terzo anoi di stabilità regolamentare. I rivali hanno copiato, addirittura migliorato, alcune cose del nostro concept e personalmente non ritengo più la Red Bull come favorita per la vittoria. E’ una normale evoluzione delle cose e non c’è nulla di cui vergognarsi. Da adesso in poi dovremo lottare. Ribadisco che non saremo i favoriti per Montreal, Ferrari è molto competitiva anche sul giro secco e McLaren ha ampiamente mostrato il proprio potenziale. Se pioverà tornerà in gioco il fattore Verstappen, ma al contrario ci sarà da sudare. Quello che posso dire, come squadra, è che faremo il massimo per difendere i titoli mondiali ottenuti nel 2023”.