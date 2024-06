Formula 1 | Piastri a Montreal per lottare nelle zone di vertice della classifica

Formula 1 Piastri GP Canada – Obiettivi chiari per Oscar Piastri in vista del prossimo Gran Premio del Canada, nono appuntamento del mondiale 2024 di Formula 1. Dopo il secondo posto ottenuto a Monaco, grazie all’ottimo feeling creato con la versione 2.0 della MCL38, l’australiano intende confermarsi a Montreal, il cui tracciato potrebbe rivelarsi un terreno di caccia non indifferente per le vetture firmate dalla Casa inglese. Piastri, ricordiamo, ha mostrato tanti alti e bassi in questa prima parte di campionato, ma dopo Imola è riuscito finalmente a trovare il proprio equilibrio “ideale”, aspetto che gli ha garantito non delle buone performance, ma anche una buona quantità di punti nel confronto con il compagno di scuderia Lando Norris.

Piastri non usa mezze misure in vista di Montreal

“Lottare per il vertice è certamente entusiasmante, d’altronde siamo qui per questo. Tutti vogliamo vincere e avere questa opportunità è qualcosa di splendido. Sappiamo che la vittoria oggi è alla nostra portata, ma questo non cambia il nostro approccio verso il fine settimana. Lavoravo in determinato modo quando correvo nelle categorie junior e ancora oggi continuo senza tentennamenti in quel modo, anche se oggi lotto ovviamente per qualcosa di molto importante. Gli ultimi tre week-end sono stati positivi e mi sento bene. Direi anzi in fiducia. Ci sono stati tanti alti e bassi in questa prima parte di stagione, ma sento di avere compiuto dei buoni passi in avanti. Per ora siamo riusciti a far funzionare tutto. Chi è favorito qui? Non saprei dirlo, noi però siamo sicuramente in lotta”.