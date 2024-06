F1 | GP Canada, Bottas: “Dobbiamo continuare a lavorare”

Nel Gran Premio del Canada, caratterizzato da condizioni miste, i piloti del team Sauber, Valtteri Bottas e Guanyu Zhou hanno concluso rispettivamente in tredicesima e quindicesima posizione. Entrambi sono partiti dalla pit-lane per il cambio delle ali posteriori. Il team ora è già pronto al lavoro per il trittico europeo (Barcellona, Austria, Gran Bretagna).

Valtteri Bottas: “Non è stata una giornata facile. Abbiamo fatto un cambio di set-up per rendere la vettura più adatta a queste condizioni atmosferiche, e penso che sia stata la cosa giusta da fare: come sempre, è stato bello provarla, perché ci ha permesso di sbloccare un po’ più di carico aerodinamico. Rimanere fuori con le gomme intermedie è stata la mossa giusta; Abbiamo cercato di essere aggressivi più tardi con le slick, ma forse siamo andati un giro troppo presto. Alla fine non siamo riusciti a entrare nella top ten e non credo che avremmo potuto ottenere molto di più con il nostro ritmo: i nostri progressi in pista sono stati più dovuti a errori commessi da altre vetture o al ritiro. Guardando al futuro, dobbiamo continuare a lavorare per portare aggiornamenti per rendere la nostra auto più veloce; abbiamo in programma aggiornamenti più grandi e sono sicuro che questa sia la chiave per progredire. Anche Barcellona sarà vicina e sappiamo di avere del lavoro da fare: tornare in Q2 sarà il primo passo, e poi lavoreremo da lì”

Guanyu Zhou: “Si è rivelata un’altra gara difficile per noi, oltre a quello che nel complesso è stato un weekend impegnativo. Anche se c’è stato molto da fare durante la gara, è stata una gara solitaria per me, soprattutto nella seconda metà. Come a Monaco, non mi sentivo troppo a mio agio con la vettura, soprattutto in termini di frenata e tenuta in curva. Venendo da un fine settimana come questo, dovremo sederci e indagare sui nostri problemi, per affrontarli prima di Barcellona”