F1 | Leclerc, tre giorni di simulatore a Maranello per trovare il feeling in qualifica con la SF-24

F1 Leclerc Ferrari – Dopo le difficoltà emerse in Australia e Giappone, Charles Leclerc si è concesso tre giorni di attività al simulatore per trovare il giusto feeling in qualifica con la SF-24.

Il monegasco, ancora alla ricerca del miglior compromesso con la vettura e le gomme, ha lavorato intensamente con la squadra per trovare una quadra definitiva con la SF-24, ottenendo dati e indicazioni importanti in vista del prossimo Gran Premio di Cina, week-end Sprint dove si svolgeranno non solo due qualifiche, una il venerdì e una il sabato pomeriggio, ma anche due gare. Un’occasione per mettere in cascina punti fondamentali per il mondiale piloti.

Leclerc e il lavoro al simulatore con la Ferrari

“Sono stato tre giorni al simulatore per capire bene come accendere la gomma. E’ stato un lavoro necessario insieme alla squadra, soprattutto in vista della Cina, dove ci saranno due qualifiche e due gare. I punti a disposizione saranno tanto e io, come il team, stiamo facendo il massimo per farci trovare pronti”.