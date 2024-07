Formula 1 | Cardile in Aston Martin, il commento di Mike Krack e Lawrence Stroll

Formula 1 Aston Martin Cardile – Mike Krack e Lawrence Stroll non hanno nascosto la propria soddisfazione per l’arrivo in Aston Martin di Enrico Cardile, ex Direttore Tecnico di Telaio e Aerodinamica della Scuderia Ferrari.

Gli esponenti più importanti del management della compagine inglese, tramite le colonne del sito ufficiale della squadra, hanno ribadito l’importanza di avere tra le propria fila un tecnico così esperto e capace di portare in dote un’esperienza quasi ventennale con la Scuderia del Cavallino. Un innesto di spessore che aiuterà il team a prepararsi al meglio in vista dei nuovi regolamenti tecnici che entreranno in vigore a partire dal 2026.

Cardile, ricordiamo, assumerà la carica di Chief Technical Officier già a partire dal prossimo anno e collaborerà a stretto contatto con Dan Fallows e Luca Furbatto. Un trio di peso a cui Stroll spera di aggiungere, già nel prossimo futuro, Adrian Newey, ex progettista della Red Bull attualmente in gioco con Mercedes, McLaren, Williams e Ferrari.

Lawrence Stroll, Presidente Esecutivo dell’Aston Martin

“Voglio dare il mio benvenuto ad Enrico. Il suo arrivo all’interno della squadra conferma la nostra intenzione di rafforzare il team tecnico in vista dei cambiamenti regolamentari previsti per la stagione 2026. Sono entusiasta e felice che il nostro team riesca ad attirare questa tipologia di talenti. Enrico condivide le mie motivazioni ed entrambi vogliamo raggiungere il successo in Formula 1. Avrà tutte le risorse necessarie per realizzare questa ambizione. La struttura attuale, insieme all’arrivo di Andy Cowell come CEO del gruppo, forma già adesso un team di persone formidabile”.

Mike Krack, Team Principal Aston Martin

“Sono lieto di dare il mio benvenuto in squadra ad Enrico Cardile. Parliamo di un profilo che può garantire quasi vent’anni d’esperienza in Ferrari. Qualcosa che ci offre una nuova prospettiva sul piano tecnico e strategico. Parliamo di uno snodo fondamentale in vista della rivoluzione tecnica prevista per la stagione 2026. E’ un passo importante del nostro viaggio verso il successo”.