F1 | Aston Martin, Cardile entusiasta di questa nuova avventura

F1 Aston Martin Cardile – Tramite le colonne del sito ufficiale dell’Aston Martin, Enrico Cardile non ha nascosto la propria soddisfazione per l’ingresso all’interno della compagine con sede a Silverstone, evidenziando come il team britannico abbia tutte le carte in regola per ambire al successo, già a partire dalla stagione 2025 di Formula 1.

Cardile, ricordiamo, assumerà la carica di Chief Technical Officier già a partire dal prossimo anno e collaborerà a stretto contatto con Dan Fallows e Luca Furbatto. Un trio di peso a cui Lawrence Stroll spera di aggiungere, già nel prossimo futuro, Adrian Newey, ex progettista della Red Bull attualmente in gioco con Mercedes, McLaren, Williams e Ferrari.

Cardile entusiasta della nuova avventura in Aston Martin

“Non vedo l’ora di unirmi all’Aston Martin. Il team ha un’ambizione e un desiderio chiaro e personalmente sarà un’opportunità unica far parte di questo viaggio. Si tratta di una sfida personale e professionale e non vedo l’ora di lavorare con i ragazzi del team per arrivare al successo. Parliamo di un marchio iconico”.