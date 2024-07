F1 | Mercedes ci prende gusto: Wolff annuncia nuovi aggiornamenti per Budapest e Spa

F1 Mercedes – Smaltita la soddisfazione del doppio primato ottenuto in Austria e in Gran Bretagna, Toto Wolff ha annunciato nuove novità sulla W15 per i prossimi appuntamenti mondiali di Budapest e Spa, sottolineando come ad oggi la Mercedes abbia capito e compreso le problematiche tecniche emerse nelle ultime due stagioni. Sotto la guida di James Allison, gli Ingegneri sono riusciti a trovare una quadra su fronte bilanciamento, regalando così a Lewis Hamilton e George Russell una vettura in grado di esprimersi al meglio in ogni tracciato. Un lavoro importante che la compagine anglo-austriaca intende confermare anche per prosieguo di questa annata.

Mercedes, Wolff annuncia novità per Budapest e Spa

“Ad un certo punto i dati e il divario che accusavamo dagli altri hanno avuto un senso. Il modo in cui bilanciammo le vetture e portiamo avanti gli sviluppi è l’aspetto principale della questione. Non si tratta di un’ala miracolosa, ma dell’equilibrio complessivo della vettura. Passo dopo passo stiamo trovando prestazione. Andiamo in una direzione con la vettura e i tempi sul giro si dirigono verso la nostra direzione, cosa che non è avvenuta negli ultimi due anni.

Continueremo su questa strada anche nelle prossime settimane, già a partire dall’Ungheria e dal Belgio. In Austria abbiamo vinto ma avevamo passo e si vedeva: non eravamo molto lontani, eravamo a poco più di due decimi al giro, non eravamo così vicini da molto tempo, peraltro su una pista che in passato non ci piaceva molto. Questo ci ha fatto capire che la situazione sarebbe migliorata, ma onestamente non pensavamo che questo risultato sarebbe arrivato a Silverstone, perché non avevamo quasi nulla di nuovo sulla macchina. Ci aspettavamo, piuttosto, che saremmo stati vicini all’Hungaroring e a Spa”.