Formula 1 | Capelli: “Lambiase persona più importante per Verstappen” [VIDEO]

Formula 1 Verstappen Lambiase – Presente come sempre a Paddock Live, Ivan Capelli ha rimarcato l’importanza di Gianpiero Lambisse nei tanti successi ottenuti da Max Verstappen negli ultimi tre anni, precisando come l’Ingegnere italiano, col tempo, abbia costruito con l’olandese un rapporto di completa fiducia.

Una pedina importante, troppo spesso sottovalutata nelle dinamiche interne alla Red Bull, che ha aiutato il tre volte Campione del Mondo a crescere non solo sul piano tecnico, grazie a suggerimenti e “tirate” d’orecchie (anche via radio), ma anche sul piano umano. Un punto fisso a cui l’olandese, nel proseguo della propria avventura in Red Bull, potrebbe difficilmente rinunciare.