F1 | Sargeant sfrutta le penalità e conquista ad Austin i primi punti della carriera

F1 GP Stati Uniti Williams – Doppio piazzamento in zona punti per la Williams nell’ultimo Gran Premio degli Stati Uniti, 18° appuntamento del mondiale 2023 di Formula 1. Grazie alle squalifiche di Lewis Hamilton e Charles Leclerc (usura eccessiva del pattino), Alexander Albon e Logan Sargeant sono riusciti a chiudere il fine settimana di Austin in 9° e 10° posizione, garantendosi punti importanti per le classifiche mondiali. Da notare che per il pilota statunitense, ancora in cerca della conferma per il 2024, si trattano dei primi punti iridati della carriera in Formula 1. Un risultato certamente importante che alzerà e non poco il morale in vista del finale di questa stagione.

“Sono felice per il risultato di squadra che abbiamo raggiunto oggi, soprattutto per i primi punti in carriera di Logan”, ha affermato il pilota thailandese. “Abbiamo avuto parecchia fortuna, ma ci siamo fatti trovare al posto giusto e al momento giusto. Non avere delle medie nuove ci ha penalizzato, visto che a causa di un passo non sufficiente con le hard le abbiamo dovute utilizzare anche oggi dopo la Sprint del sabato. Tuttavia la zona punti è fantastica e ci da una grande spinta in vista del proseguo di questa stagione.

Qui invece le valutazioni di Sargeant: “E’ fantastico segnare i primi punti della carriera in Formula 1 nel proprio fine settimana di casa. E’ la giusta ricompensa dopo un fine settimana impegnativo come questo. Sono così orgoglioso della squadra e per il duro lavoro che abbiamo portato avanti. Stiamo mostrando dei progressi importanti. Nella notte tra sabato e domenica abbiamo lavorato duramente, dove possibile, per migliorare il comportamento della vettura”.

“Il ritmo si è rivelato parecchio migliore, anche se la partenza – a causa di un passaggio troppo aggressivo su un cordolo che ha mandato la vettura in anti-stallo – mi ha fatto perdere un paio di posizioni. Abbiamo reagito ad ogni situazione e ci siamo fatti trovare pronti. Sono felice di quello che abbiamo fatto e siamo pronti per volare in Messico per un altro fine settimana”, ha concluso.