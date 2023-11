Formula 1 | Brasile da incubo per Hamilton e la Mercedes

Si conclude con l’ottava posizione il weekend da incubo di Hamilton in Brasile. Il campione del mondo della Mercedes, così come si è visto anche nella Sprint di ieri ha avuto grossi problemi con il degrado delle gomme, ma non solo: la W14 non aveva passo, faticava in rettilineo e non aveva carico aerodinamico. Un disastro totale che va a sommarsi ai due punti persi nei confronti della Ferrari nella lotta per il secondo posto costruttori. Il distacco è ancora ampio a due gare dalla fine, venti punti, ma questa Mercedes è stata probabilmente la peggiore degli ultimi mesi.

“Non credo sia stato un problema di assetto sbagliato – ha ammesso Hamilton a Sky. Non riesco a indicare un motivo preciso, ma non è solo questo. Penso che la macchina non abbia funzionato, semplice, e direi anche in malo modo. Non so quale sia la parte peggiore della vettura in questo settimana, ma ci mancava carico aerodinamico ed eravamo lenti in rettilineo. Credo di aver fatto il massimo per quello che avevo a disposizione e per il passo che potevamo esprimere oggi, sicuramente ci mancava anche un secondo in certi giri, quindi non si poteva fare di più”.