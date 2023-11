Formula 1 | Ferrari, Sainz ottiene il massimo in Brasile

Non poteva fare di più Carlos Sainz, sesto in Brasile e con due punticini guadagnati rispetto alla Mercedes in quel di San Paolo nell’arco del weekend. Il pilota della Ferrari, rimasto solo contro le due Frecce Nere per via del problema tecnico capitato a Leclerc durante il giro di ricognizione, ha avuto difficoltà nella prima parte di gara con le soft, poi una volta montate le medie è riuscito ad accendere le prestazioni della SF-23, la quale ha sofferto e non poco la tipologia del tracciato di Interlagos. Alla fine, più di così era praticamente impossibile.

“Abbiamo finito la gara nella posizione che più meritavamo – ha ammesso Sainz in mixed zone. L’Aston Martin era più veloce di noi, come a Zandvoort: un circuito con curve più lunghe, un po’ degrado e lì ha recuperato ritmo. McLaren e Red Bull di un altro pianeta, e se fossimo partiti meglio forse potevamo lottare con Stroll, ma abbiamo avuto problemi con la frizione per tutto il weekend e questo ha condizionato le nostre partenze. Qui sapevo che non sarebbe stato facile, siamo andati meglio in qualifica, ma 71 giri su queste curve per gomme e bilanciamento era difficile. Ripeto, come a Zandvoort, dove Alpine e Aston sono state forti, come oggi”.