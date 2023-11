Ferrari | Vasseur prova a vedere il bicchiere mezzo pieno

La Ferrari non può certamente sorridere per il risultato del Gran Premio del Brasile. L’unica SF-23 arrivata al traguardo è quella di Sainz, sesto, mentre Leclerc è uscito nel giro di ricognizione dopo un sospetto cedimento meccanico. Lo spagnolo ha fatto una buona gara specialmente con le medie, riuscendo a stare davanti alle Mercedes con relativa facilità. E’ probabilmente questo il bicchiere mezzo pieno che possono considerare a Maranello, con i due punti guadagnati sulle Frecce Nere in ottica secondo posto costruttori, ma la distanza è ancora ampia considerando le due gare che mancano alla fine del campionato.

“Oggi siamo molto dispiaciuti perché avremmo potuto conquistare molti punti preziosi per il mondiale – ha detto Frederic Vasseur, team principal della Ferrari – ma abbiamo perso Charles ancora prima del via a causa di un problema di affidabilità che lo ha fatto uscire di pista nel giro di formazione. Partiva dalla prima fila e, specialmente con lui avevamo sacrificato la Sprint di ieri in funzione del Gran Premio di oggi. Analizzeremo attentamente la vettura per capire esattamente cosa è accaduto. Anche Carlos non ha avuto un weekend privo di difficoltà, e in partenza ha faticato a causa della frizione perdendo posizioni. In gara però, specie nel primo stint, è stato bravo a gestire le gomme e ha avuto la capacità di andare a superare entrambe le Mercedes permettendoci di recuperare due punti sui nostri rivali nell’arco del weekend. Potevano essere molti di più, ma comunque la lotta per il secondo posto resta aperta”.