Formula 1 | Beffa McLaren in Qatar: Norris e Piastri penalizzati per track limits

Grandissima beffa per la McLaren, che a Doha si è vista scippata di una prima e seconda fila per via delle penalità inflitte a Norris e Piastri, rispettivamente secondo e quarto, e adesso retrocessi in decima e sesta posizione per aver superato i track limits nel corso dell’ultimo tentativo. Grande confusione anche in parco chiuso, quando sono fioccate queste sanzioni. Il britannico non è stato di molte parole, ma ha sbagliato davvero tante volte in questa giornata, mentre il compagno di squadra è deluso per aver sciupato una buona chance.

“E’ dura – dice Norris. Cosa è successo? Beh ho avuto un po’ di sovrasterzo, ho fatto una correzione e sono andato fuori”.

Un po’ più loquace Piastri: “Credo di essere sesto dopo le varie penalità. Va bene, ovviamente è un peccato, ma la macchina ha dato discrete sensazioni. Ho spinto forse troppo nell’ultimo giro e per questo sono andato fuori pista. Peccato, perché la macchina era davvero veloce”.