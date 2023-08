Formula 1 | Aston Martin prova a rialzare la testa dopo un periodo negativo

Dopo un periodo piuttosto deludente, l’Aston Martin rialza un po’ la testa con il quinto posto di Alonso in Belgio. La squadra di Silverstone ha evidentemente cannato qualcosa sotto l’aspetto degli aggiornamenti, è evidente, e da qualche settimana le prestazioni non sono state di livello come quelle viste nella prima parte della stagione. Lo spagnolo è riuscito a contenere i danni restando fuori dai guai e conducendo al meglio una corsa in solitaria alle spalle di chi ha lottato per il podio, distante però diversi secondi. Stroll ha dimostrato di avere un buon ritmo, e pur andando sulla sosta unica è riuscito a portare a casa due punti con la nona posizione finale.

“In Belgio siamo riusciti ad essere competitivi – ha detto Mike Krack, team principal dell’Aston Martin. Entrambi i piloti hanno corso bene e gestito diverse strategie. Lance è stato uno dei tre ad effettuare una sola sosta e questo ha richiesto un’eccellente comportamento sulle gomme da parte sua in entrambi gli stint. Con la minaccia di pioggia nella parte centrale di gara abbiamo tenuto aperte tutte le opzioni il più a lungo possibile e quindi è stato deciso di allungare lo stint finale con le soft. La gara di Fernando è stata più lineare, con aria pulita per gran parte del tempo ed è stato in grado di avere un buon ritmo portando a casa il quinto posto. I 12 punti conquistati a Spa ci consolidano al terzo posto costruttori, ci dà un impulso di fiducia prima di una meritatissima pausa estiva”.