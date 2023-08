Formula 1 | Mercedes, Russell crede di poter vincere delle gare nel 2023

Con un sesto posto a Spa, George Russell ha chiuso non nel migliore dei modi la prima parte di stagione. Il pilota della Mercedes è stato ostruito involontariamente da Piastri nel corso del primo giro, con l’australiano della McLaren praticamente fermo a Eau Rouge, e a pagare di questa situazione sono stati tra i più proprio il britannico e Pierre Gasly, i quali hanno dovuto un po’ rifare la strategia in corso d’opera per cercare di recuperare. L’inglese crede che potesse avere il ritmo per stare quantomeno vicino al compagno di squadra Hamilton, in lotta con Leclerc per un piazzamento tra i primi tre, e pensa che sia ancora possibile vincere almeno una gara in questa stagione.

“Avrei potuto essere là insieme a Lewis in lotta per il podio – ha detto Russell dopo il Gran Premio del Belgio. Sfortunatamente mi sono ritrovato dietro Oscar nel primo giro, quando ha subito danni dopo la partenza e questo mi è costato un paio di posizioni, compromettendo di fatto la mia gara. Dopodiché ho avuto un buon ritmo e ho contribuito ad aumentare il divario con chi ci insegue nel campionato costruttori. E’ stata una prima metà di stagione intensa per tutto il team, quindi questa pausa serve per staccare la spina per qualche settimana prima di tornare a Zandvoort: sappiamo che il nostro obiettivo è vincere le gare e credo ancora che sia possibile farlo in questa stagione”.