F1 | AlphaTauri, Tsunoda loda il nuovo compagno di squadra

Con la mancanza di risultati nelle prime dieci gare della stagione da parte di Nyck de Vries (licenziato da Red Bull), Yuki Tsunoda era diventato il punto di riferimento del team di Faenza. L’arrivo di Daniel Ricciardo però, potrebbe cambiare le cose dal momento che l’australiano è nella lista dei candidati per sostituire Sergio Perez alla Red Bull, dopo il 2024. In merito a questo, Helmut Marko ha dichiarato che per meritarsi quel posto, Ricciardo “deve battere Tsunoda”.

La prima uscita di Ricciardo in Ungheria è stata più impressionante rispetto alla prestazione di Tsunoda e il 23enne ha ammesso di aver “imparato molte cose” dal suo nuovo compagno di squadra.

“Penso che Daniel dia più informazioni anche in merito alle zone su cui devo migliorare. La situazione è completamente cambiata per me, ora il mio compagno di squadra non è solo esperto, ma anche molto veloce. Ho già sentito il cambiamento”.